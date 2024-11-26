Mardin 1969 Spor, Denizlispor maçının hazırlıklarına kar yağışı altında başladı
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, 13’üncü haftada Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kar yağışı altında gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Kaynak: DHA
Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'ndaki antrenmandan önce başlayan yağış, sahayı karla kapladı. Teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, yoğun kar yağışı altında ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 gruplar halinde çalıştı.
Futbolcular, dönüşümlü olarak hücum ve savunma organizasyonları çalıştı. Kırmızı-lacivertliler Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.