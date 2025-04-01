Mardin 1969 Spor, erteleme maçına çıkıyor

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup lideri Mardin 1969 Spor, ertelenen 21’inci hafta maçında yarın Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek.

Mardin 1969 Spor, 2 Nisan Çarşamba günü Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağı 21’inci hafta erteleme maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Karşılaşma yarın saat 14.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak. Müsabakada hakem Berk Sipahi görev alacak. Mardin 1969 Spor'dan yapılan açıklamada, maç için ücretsiz otobüs seferlerinin düzenleneceği belirtilerek, “Nesine 3’üncü Lig 4’ücü Grup 21’inci Hafta erteleme maçında 2 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’da Mardin 21 Kasım Şehir Stadında yapılacak Büyükçekmece Tepecikspor maçı biletlerinin bedelini yönetim kurulumuz karşılamıştır. Biletler taraftarımıza yönetimimiz tarafından bayram hediyesi olarak maç günü stadyum gişelerinden ücretsiz bir şekilde dağıtılacaktır. Şampiyonluk yolunda taraftarımızın tribünde yerini alarak takımımızı 90 boyunca desteklemesini temenni ediyoruz. Kızıltepe Özel Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Zeynelabidin İncesu tarafından ücretsiz bir şekilde taraftarımız için otobüs seferleri düzenlenecektir” ifadelerine yer verildi.

Mardin 1969 Spor, geçtiğimiz hafta Sebat Gençlik Spor'u Trabzon'da 2-1 yenip puanını 56'ya çıkararak liderlik koltuğunu tekrar geri almıştı. Kırmızı lacivertliler, Büyükçekmece Tepecikspor'u da kayıpsız geçerek ligin bitimine son 4 maç kala liderliğini sürdürmek istiyor.