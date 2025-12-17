Mardin 1969 Spor- Güzide Gebze Spor: 2-2

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)- TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden MARDİN 1969 Spor, ligin 16’ıncı hafta maçında konuk ettiği Güzide Gebze Spor Kulübü ile 2-2 berabere kalarak, grubunda 2’inci sıraya düştü.

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, 16’ıncı hafta müsabakasında Kızıltepe İlçe Stadı'nda Güzide Gebze Spor Kulübü'nü konuk etti. Ev sahibi Mardin 1969 Spor, maça İsmail Cengiz, Yalçın Kılınç, İslam Çerioğlu, Şener Kaya, Vural Altan, Erol Akdağ, Serdar Yiğit, Abdullah Aydın, Bünyamin Balat, Doğukan Emeksiz ve Mert Miraç Altıntaş ilk 11 ile çıktı.

Mardin 1969 Spor'da 30’uncu dakikada sakatlanan Erol Akdağ, yerini Enes Erol'e bıraktı. 39’uncu dakikada Mardin Spor, Doğukan Emeksiz’in aşırtma vuruşuyla bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor, soyunma odasına önde girdi.

İkinci yarıya da etkili ve iyi bir oyunla başlayan Mardin 1969 Spor, 61’inci dakikada Abdullah Aydın'ın asistinde kaleciyle karşı karşıya kalarak düzgün bir vuruş yapan Serdar Yiğit'in attığı gol ile farkı ikiye çıkardı.

Bu gole 3 dakika sonra cevap veren Güzide Gebze Spor Kulubü Mutlu Güler'in attığı gol ile farkı 1'e indirerek, durumu 2-1 yaptı. 76’ncı dakikada sakatlanan Mardin 1969 Spor kalecisi İsmail Cengiz, yerini yedek kaleci Azat Kuçkar'a bıraktı. Güzide Gebze Spor Kulübü 90+6'da kazandığı penaltıda Batuhan Altıntaş'ın attığı gol ile durumu 2-2 olarak eşitledi. Penaltının ardından saha kenarında çıkan gerginlik nedeniyle maç bir süre devam edemedi. Mardin Spor taraftarları penaltı kararı nedeniyle hakeme yoğun tepki gösterdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca maç 2-2 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Mardin 1969 Spor, puanını 36'ya çıkardı, ancak grubunda 2’inci sıraya düştü. (DHA)

