Mardin 1969 Spor-Somaspor: 3-0

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)- MARDİN 1969 Spor, erteleme maçında sahasında konuk ettiği Somaspor’u 3-0 yendi.

2’nci Lig Kırmızı Grup'ta, 23’üncü haftada Mardin 1969 Spor’un 14 Şubat’ta karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu Spor’un ligden çekilmesi, Somaspor'un da karşılaşacağı Yeni Malatya Spor’un ligden çekilmesi nedeniyle, her iki takım da haftayı 3-0 hükmen galibiyetlerle kapattı.

20’nci haftada, 24 Ocak’ta oynanması gereken Mardin 1969 Spor-Somaspor maçı, konuk ekibin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşadığı aksaklıklar sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. Haftayı hükmen galibiyetle tamamlayan iki takım, erteleme maçında karşı karşıya geldi. 21 Kasım Şehir Stadı’nda, hakem İbrahim Güner’in yönettiği maç saat 14.00’te başladı. Cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maça etkili başlayan Mardin 1969 Spor, 27’nci dakikada Mücahit Can Akçay'ın asistinde Ahmet Ülük’ün golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0’lık skorla sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Mardin Spor, oyunu rakip alana yığdı. 71’inci dakikada Ahmet Ülük'ün kenardan yaptığı ortada Mustafa Şengül, şık kafa vuruşuyla skoru 2-0’a getirdi. Bu golün hemen ardından rakip alanda yaptığı presten sonuç alan Mardin Spor, Ahmet Ülük'ün aşırtma vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. Kalan sürede başka gol olmayınca Mardin Spor, sahadan 3 puanla ayrıldı. 3 puanı 3 golle alan ev sahibi ekip, puanını 52'ye çıkararak grubunda 2’nci sıraya yükseldi.

Mardin Spor, 22 Şubat Pazar günü Arnavutköy Belediye Spor’a konuk olacak.

