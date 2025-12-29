Giriş / Abone Ol
Mardin’de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi’nde bugün eğitime ara verildi. Üniversite Senatosunun kararı doğrultusunda tüm yerleşkelerde eğitim durdurulurken, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

Güncel
  • 29.12.2025 13:02
  • Giriş: 29.12.2025 13:02
  • Güncelleme: 29.12.2025 13:04
Kaynak: AA
Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime kar engeli

Mardin Artuklu Üniversitesinde, kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Üniversitenin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda üniversitenin tüm yerleşkelerinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

