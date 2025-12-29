Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime kar engeli
Mardin’de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi’nde bugün eğitime ara verildi. Üniversite Senatosunun kararı doğrultusunda tüm yerleşkelerde eğitim durdurulurken, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.
Kaynak: AA
