Mardin Barosu’ndan kayyum davasına talep

Haber Merkezi

Mardin Barosu’na kayıtlı onlarca avukat, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün kayyuma karşı açtığı davaya, müdahillik talebinde bulundu.

Mardin’de, aralarında önceki dönem Mardin Baro Başkanı Avukat İsmail Elik’in de olduğu onlarca avukat, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyıma karşı İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Avukatlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk tarafından İdare Mahkemesi’ne kayyum atanmasına ilişkin açılan davaya müdahillik talebinde bulundu. Davanın niteliği itibariyle kendilerini yakından ilgilendirdiğini söyleyen avukatlar, kayyum uygulamasının Anayasa ve yasalardan doğan haklarını ihlal ettiğini dile getirdi.

İdare Mahkemesi’ne başvuran avukatlar, Mardin Adliyesi önünde açıklama yaptı. Mardin Barosu önceki dönem Başkanı Avukat İsmail Elik, “İlimize atanan kayyıma karşı tepkimizi hukuki olarak dile getirmek için bir aradayız. 3 dönemdir hem Mardin hem de diğer kentlere atanan kayyumların sonuçlarını hep birlikte gördük. Bunun için bizler de bu davanın tarafı olarak davaya müdahillik talebinde bulunduk” dedi.