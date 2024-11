Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki 3 belediyeye kayyum atanmasına yönelik İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına dair yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/6 esas sayılı KOBANİ davasında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası alması,

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/142 esas sayılı dosyasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılamasının devam etmesi,

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/7685 sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle;

Ahmet Türk, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır. 2. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük: Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/70 esas sayılı dosyasında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması,

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2023/14816 esas sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan devam eden soruşturması,

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/7894 sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan devam eden soruşturma nedeniyle;

Gülistan Sönük, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Batman Valisi Ekrem Canalp, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Batman Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır. 3. Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan: Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2020/136 esas sayılı dosyasında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması,

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/466 esas sayılı soruşturmasında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle;

Mehmet Karayılan, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, 5393 sayılı Kanun’un 45 ve 46. maddelerine göre Şanlıurfa Valiliği tarafından Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.11.2024"

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları ile ilgili Basın Açıklamamız: pic.twitter.com/lgqWdn90q0 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 4, 2024

AHMET TÜRK: GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Ahmet Türk sosyal medya hesabından “Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!” ifadelerini kullandı.

Kayyum atamasının ardından Mardin’e 10 günlük eylem yasağı getirildi. Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından şehirde 10 gün boyunca yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.

Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin! — Ahmet Türk (@AhmetTurkDEM) November 4, 2024

BATMAN BELEDİYES'İNE VALİ EKREM CANALP KAYYUM OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı.

Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.

GÜLİSTAN SÖNÜK'TEN AÇIKLAMA

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alınıp, yerine kayyum atanmasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Sönük'ün açıklaması şöyle:

"31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli en yüksek oy oranıyla kadınların gençlerin ve halkımızın emeği ile aldığımız belediyemiz bize hiç bir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bizler bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır."

HALFETİ BELEDİYESİ EŞBAŞKANI GÖZALTINDA

Urfa'da Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından sabah erken saatlerde belediye binasının ablukaya alındığı belirtildi.

Belediye Eşbaşkanı Mehmet Karayılan da gözaltına alındı.

"GASPA İZİN VERMEYECEĞİZ"

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz X (Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Onlarca yolsuzluğun ve 8 yıllık hukuksuzluğun ardından halkın iradesiyle geri alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı. Halk tarafından seçilenlerin yerine atama yapmak hukuka, demokrasiye ve ahlaka aykırıdır. Bu iktidarın yıllardır halkın iradesini tanımadığı gerçeği, faşist kayyum politikasında somutlaşmıştır. Kayyumunuzu kabul etmiyoruz! Gaspa izin vermeyeceğiz!"

Onlarca yolsuzluğun ve 8 yıllık hukuksuzluğun ardından halkın iradesiyle geri alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı. Halk tarafından seçilenlerin yerine atama yapmak hukuka, demokrasiye ve ahlaka aykırıdır. Bu iktidarın yıllardır halkın iradesini tanımadığı… pic.twitter.com/aOcap2r2mI — Saliha Aydeniz (@Saliha_Aydeniz) November 4, 2024

DEM PARTİ: HALKIMIZ KENDİ İRADESİNE SAHİP ÇIKACAKTIR

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 3 belediyeye kayyum atanmasına ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AKP-MHP iktidarı Hakkari ve Esenyurt’tan sonra bugün sabah saatlerinde de Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Urfa Halfeti Belediyesini gasp etti. Bu darbenin, 4 Kasım 2016’da Kürt halkının iradesine yönelik gerçekleştirilen Meclis darbesinin yıldönümünde gerçekleşmiş olması manidardır. Kürt halkını demokratik siyasette tasfiye etme saldırılarının 1994’ten beri devam eden iflas etmiş 30 yıllık tekrarıdır.

Bir kez daha ifade edelim ki bu saldırı halk iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir darbedir. Daha önce gerçekleştirilen kayyım darbeleri halk tarafından reddedilmiş, kayyım pratiği seçimlerde büyük bir yenilgiye uğramış ve halk kendi iradesini partimizden yana kullanmıştır. Her seçimde yenilgiye uğrayan kayyım darbesinde ısrar etmek, siyasi tükenmişliğin göstergesidir. AKP-MHP iktidarı, seçimle kazanamadığını yargı ve kolluk marifetiyle ele geçirme alışkanlığını ve kayyım darbesini bir rejime dönüşmüştür. Bu saldırı, aynı zamanda Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına büyük bir saldırıdır. Halkın doğrudan katılımının olduğu yerel yönetimlerin, belediyelerin ablukaya alınması ve adeta karakola çevrilmesi, mevcut siyasi rejimin demokratik meşruiyetinin bittiğinin açık ilanıdır.

Vesayetle ve darbelerle mücadele ettiğini söyleyenlerin bizzat katıksız birer darbeciye dönüşmüş olması ibretlik bir durumdur. Bu topraklarda zorbalık ve zulümle hiçbir iktidar abat olmamıştır, olmayacaktır da. Türkiye halkları bu zorbalığa asla boyun eğmeyecektir. Son yerel seçimlerde, iktidar bu pratikleri nedeniyle büyük kaybetmiştir ve bu yöntemde ısrar ettikçe de daha büyük kaybedecektir.

Kayyım darbesi 85 milyon için demokrasi ve özgürlük sorunudur ve önü alınmazsa ne sadece Kürt illeriyle ne de şimdiye kadar gasp edilen belediyelerle sınırlı kalacaktır. Hangi partiden ve düşünceden olursa olsun, bu darbe artık bütün Türkiye halklarının seçme ve seçilme hakkına, siyasi iradesine yönelmiş açık bir tehdittir. Bu vesileyle bütün demokratik kamuoyuna çağrımızdır: Bu gayrimeşru darbeci anlayışa karşı herkes en yüksek düzeyde sesini ve itirazını yükseltmelidir.

Her koşulda halkın iradesini savunmak ve halkın yerel yönetimlerine sahip çıkmak partimizin varlık gerekçesidir. Bu yöntem ve saldırılar, her türlü çözüm arayışını ve yaklaşımını zehirlediği gibi, iktidarın samimiyeti konusunda da daha büyük şüpheler doğurmuştur. Biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır. Biz sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur. Asla boyun eğmeyeceğiz, asla mücadeleden geri durmayacağız. Eğer iktidar iflas etmiş bu yöntemlerle başarılı olacağını düşünüyorsa çok büyük yanılacaktır. Halkımız da her şart ve koşulda kendi iradesine sahip çıkacaktır."

MARDİN'DE ETKİNLİKLER 10 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Öte yandan Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 4-14 Kasım'da yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenen toplanma, her türlü açık hava ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi, stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri ve broşür dağıtılması, afiş ve pankart asma ve benzeri her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde 4 Kasım saat 07.00'den 14 Kasım saat 07.00'ye kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır."