Mardin Bienali bir sergi değil, bir rota

Deniz Burak BAYRAK

7’nci Mardin Bienali 17 Mayıs-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Mezopotamya’nın kadim topraklarında bir kez daha sanat şenliği yaratacak. Bienalin bu yılki küratörü İstanbul Modern Artistik Direktörü olarak bildiğimiz Çelenk Bafra. Bafra, Minoa Pera’da düzenlenen basın toplantısında bienalin güçlü düşünsel çerçevesini -kapsamlı ve kişisel anlatısıyla- çizdi. Mardin Sinema Derneği’nin ev sahipliğinde, direktörlüğünü Döne Otyam ve Hakan Irmak’ın üstlendiği bienal, 15’inci yılını geride bırakırken, yalnızca sergilerden oluşan bir etkinlik değil; kente yayılan, yürüyerek, durarak ve temas ederek deneyimlenecek bir yolculuk vadediyor.

Çelenk Bafra, Mardin’le kurduğu ilişkinin bir ‘proje’den çok, zamana yayılan bir bağ olduğunu vurgulayarak başladı: “2005’te Diyarbakır ve Mardin’e geldiğimde, burayla bağımı koparmamaya çalıştım. Bölgedeki sanatçılarla, bağımsız inisiyatiflerle, sivil toplumla; Mardin’in esnafını, sabahını, akşamını, havasını ve suyunu anlamaya çalıştım. Hâlâ da çalışıyorum.”

Bugünün dünyasında ve Mardin’inde hayal kurmanın hâlâ mümkün olup olmadığını kendine sorduğunu söyleyen Bafra, bienalin kavramsal çerçevesinin bu sorudan doğduğunu ifade etti. “Bütün bu karşıtlıklar, kırılmalar ve adaletsizlikler içinde hayal kurmak mümkün mü? Ve eğer mümkünse, bu hayal gerçekliğin zemininden kopmadan nasıl var olabilir?” Bu sorular, bienalin başlığı olan ‘GÖKzemin’i ortaya çıkarmış. Bafra, bilerek uydurduğu bu kelimeyle iki zıt gibi görünen kavramı yan yana getirdiğini ancak onları uzlaştırmak yerine aralarındaki gerilimi sabitlediğini söylüyor: “Gök kelimesini büyük harfle, yanına ‘yer’ yerine daha politik bir karşılığı olan ‘zemin’i küçük harfle koydum. Bu iki kelime arasındaki gerilim benim için üretken bir alan.”

Mardin’i de tam olarak böyle bir yer olarak tarif ediyor küratör: “Gökle yer arasında asılıymış gibi duran, hem ufka ve hayallere bakan hem de tarihi, çatışmaları ve gündelik hayatı anbean taşıyan bir şehir.” Bu nedenle tema, gezilip bitirilecek bir sergiden ziyade, kentin içinde deneyimlenecek bir rota olarak kurgulanmış.

KATMANLI BİR YOLCULUK

Bienal, tarihinde ilk kez Yukarı Mardin olarak anılan eski şehrin sınırlarının dışına çıkarak üç ana merkez arasında güçlü bir üçgen kuruyor: Yukarı Mardin ve Deyrulzafaran Manastırı, Kızıltepe ve Dara Antik Kenti. Çok dinli ve çok dilli yapısıyla Deyrulzafaran Manastırı, bienalin gelenekselleşmiş merkezi olmayı sürdürürken; Kızıltepe, gündelik hayatın, ticaretin ve toplumsal gerilimlerin iç içe geçtiği ‘kentsel zemin’ olarak öne çıkıyor. Dara Antik Kenti ise geçmişle gelecek arasında en açık ve katmanlı yolculuğun mekânı olarak konumlanıyor.

Sanatçı seçiminde Türkiye ve çevre coğrafyalara özellikle dikkat ettiğini belirten Bafra; Doğu Avrupa, Balkanlar, Asya, Kuzey Afrika ve Güney Amerika’dan sanatçıların yer alacağını söyledi; bazı isimleri ve projeleri ilk kez toplantıda paylaştı. Bosna’dan Šejla Kamerić, savaş sonrası toplumsal hafıza ve kırılganlık üzerine üretimleriyle Mardin’in taş mimarisiyle güçlü bir karşılaşma kurmaya hazırlanıyor. Brezilyalı Camila Rocha, doğayı merkeze alan yerleştirmeleriyle Mardin’de olacak.

Yerel sanatçılara açılan alanın altını özellikle çizen Bafra; Erkan Özgen’in bölgenin ekolojisi, hafızası, beden ve sesle ilişkisini ele alan yeni video ve enstalasyon projeleri geliştireceğini aktardı. Deyrulzafaran Manastırı’nda Atinalı sanatçı Maro Michalakakos mekâna özgü heykel ve yerleştirmeler üretirken, New York’ta yaşayan Vahap Avşar da bölgenin kültürel ve toplumsal dinamiklerinden beslenen işleriyle seçkide yer alıyor.

Bienalin en çarpıcı duraklarından biri ise Kızıltepe’de sanat mekânına dönüşecek olan Ateşler Eski Hamamı. “Sanat ilk kez bu ölçüde gündelik hayatın, esnaf dünyasının içine karışacak” diyen Bafra, Berlin’de yaşayan Süleymaniye kökenli Hiwa K.’nın burada eleştirel ve şiirsel bir işle yer alacağını söyledi. Midyatlı genç sanatçı Baver Doğan ise hamamda mekâna özgü işleriyle izleyiciyi düşlediği dünyaya davet edecek. Gözde İlkin katılımcı ve bağlama duyarlı çalışmalarını Mardin’e uyarlarken, Slavs and Tatars kolektifi çok dilli ve çok katmanlı yapısıyla bienalin ritmini belirleyen isimlerden biri olacak. Dara Antik Kenti’nde ise sanat, ‘bir nesne olmaktan çok bir hâl ve yankı’ya dönüşecek. Alper Aydın’ın doğanın içinde şekillenen işi, Selçuk Artut’un ses, teknoloji ve görselliği birleştiren zamansız yerleştirmesi ve Bi Acayip Hâne kolektifinin spiritüel-performatif enstalasyonları bu alanda izleyiciyle buluşacak.

Toplantının sonunda Bafra, bienalin temel önerisini şu sözlerle özetledi: “Mardin Bienali, gökle zemin arasında bir tercih yapmayı değil, tam o geçişte durmayı öneriyor.”