Mardin – Bursaspor maçı öncesinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı

Kızıltepe İlçe Stadyumu’nda bugün oynanacak Mardin 1969 – Bursaspor maçı öncesinde emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Stat çevresine çok sayıda polis görevlendirildi.

Mardin 1969 Futbol Kulübü, bugün sahasında Bursaspor’u konuk ediyor. Kızıltepe İlçe Stadyumu’ndaki karşılaşma öncesinde, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 2 bin seyirci kapasiteli stadyum çevresinde çok sayıda polis ekibi konuşlandırılırken, bin 500’ün üzerinde güvenlik personelinin görev yaptığı öğrenildi. Stadyuma girişlerde detaylı üst araması yapılacağı, kapı kontrollerinin ise sıkı şekilde yürütüleceği bildirildi.

Emniyet, karşılaşma boyunca stat çevresi ve ana güzergâhlarda trafiği aksatmayacak şekilde güvenlik önlemlerini sürdürecek. Taraftarların ise maç öncesi kurallara uymaları ve görevlilerin uyarılarını dikkate almaları istendi. Karşılaşmanın yüksek seyirci ilgisi nedeniyle güvenlik tedbirlerinin maç bitimine kadar devam edeceği belirtildi.

BİLETLİ SEYİRCİLER STADA ALINMADI

Mardin 1969 Spor – Bursaspor karşılaşması öncesinde Kızıltepe İlçe Stadyumu çevresinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Maç için bileti bulunan bazı taraftarların stada alınmadığı bildirildi.

İddiaya göre güvenlik görevlileri, bileti olan seyircilere tribünlerin dolu olduğu gerekçesini sundu. Bu durum karşısında bazı taraftarlar mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.