Mardin Dargeçit’te silinen Kürtçe trafik uyarıları yeniden yazıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde silinen Kürtçe trafik uyarı yazıları, DEM Parti ilçe örgütü tarafından tekrar yazıldı.

Mardn Dargeçit’te Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve polisler tarafından silinen Kürtçe trafik uyarıları yeniden yazıldı.

MA'nın haberine göre silinen Kürtçe trafik uyarı yazıları “Pêşî Peya/Önce Yaya” ve “Hedî/Yavaş” yeniden yazıldı.

DEM Parti İlçe Örgütü tarafından organize edilen yazılamaya Kerboran Belediye Eşbaşkanı Aziz Ramazan Akın da katıldı.

DEM Parti Dargeçit İlçe Eşbaşkanı Abdurrahim Aslan, Kürtçe’ye tahammül edilmediğini belirterek, Kürtçe uyarı ikonlarını yeniden yazdıklarını belirtti.

Kürtçe dışında bir dil olması durumunda devlet için sorun olmayacağını ifade eden Aslan, Kürtçe’ye sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.