Mardin'de 12 yaşındaki Zeynep'in şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Mardin'in Derik ilçesinde kayalıklardan dere yatağına düştüğü belirtilen 12 yaşındaki Zeynep Sut hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Kırsal Akçay Mahallesi'78nde, akşam saatlerinde kayalıklardan kurumuş dere yatağına bir kız çocuğunun düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine varan ekipler, ailesinin araçla hastaneye götürmeye çalıştığı Zeynep Sut'un yapılan kontrolde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.