Mardin'de 15 milyon lira değerinde 602 kaçak cep telefonu ele geçirildi: 2 tutuklama

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 15 milyon TL olan 602 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kızıltepe ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 602 kaçak telefon ele geçirildi. Telefonların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonda araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)