Mardin'de 17 yaşındaki çocuğa işkence iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı

Mardin’in Savur ilçesinde güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbeden ve köpekle korkutan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçen günlerde, Savur ilçesi kırsal Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; köyde babasıyla yaşayan 17 yaşındaki erkek çocuğu, güvercinlerini çaldığını öne süren kişi tarafından ahıra götürüldü.

Çocuğun kıyafetlerini çıkaran şüpheli, güvercinlerin yerini söylemesi için darbetti.

Şüpheli daha sonra ahıra getirdiği köpeğini çocuğun üzerine salmakla tehdit etti.

Bir süre sonra serbest bırakılan çocuğun şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre çocuk, aldığı tehditler nedeniyle şikayetini geri çekti. Şüpheli bunun üzerine serbest bırakıldı.

Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi, oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini öne sürüp, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, şiddet anlarına ait görüntüleri sosyal medyada, "Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Yetkililerin videoyu delil kabul ederek derhal harekete geçmesini istiyorum" notuyla paylaştı.