Mardin'de 2 cinayetle sonuçlanan arazi kavgasında 1 tutuklama

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)-MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığının yaşandığı bahçede Şakir Aslan (65) ile Aslan Aslan'ın (50) öldürülmesine ilişkin; olaya karıştığı tespit edilen A.A. yakalanıp tutuklandı.

Olay, 25 Temmuz 2024'te Kızıltepe ilçesi kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı çözülemeyince husumete dönüştü. Bölgenin kanaat önderleri, husumeti sonlandırmak için araya girdi ancak çözüm olmadı. Akraba ailelerden biri, diğer aileye anlaşmazlığın yaşandığı bahçede uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Yaklaşık 1 saat süren saldırıda Hacı Şakir Aslan ile Aslan Aslan, yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı.

9 TAHLİYE

Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaya ilişkin 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında, şüphelilerden 9'u tahliye edildi. Dava süreci devam ederken, olaya karıştığı tespit edilen şüpheli A.A., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından tutuklandı. (DHA)

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