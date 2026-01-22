Mardin'de 2 kız kardeşin ölümü: Katil cezaevinde intihar etti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Ocak'ta yaşadıkları eve silahla vurulmuş halde bulunan 2 kız kardeşin ölümüyle ilgili tutuklanan Muhiddin Bağlan cezaevinde intihar etti.

Olay, 4 Ocak’ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Suriye asıllı Sümeyye Khaled Abira ile kız kardeşi Süheyla Özdaş’ı silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

'DİNİ NİKAHLI'

Polis tarafından yapılan incelemelerde cinayetlerin Muhiddin Bağlan tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayın ardından Sümeyye Khaled Abira (41) ile katil Muhiddin Bağlan'ın 'dini nikahlı' olduğu ortaya çıktı.

Muhiddin Bağlan, dün gece saatlerinde kaldığı Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda kendini astı. Görevlilerin fark etmesi üzerine bulunduğu yerden indirilen Bağlan’ın öldüğü belirlendi. Bağlan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Nusaybin ilçesi Hacılar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.