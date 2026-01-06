Mardin'de 2 kız kardeşin ölümü: Yeni detaylar ortaya çıktı

Mardin'de evlerinde silahla vurularak öldürülen 2 kız kardeşten Sümeyye Khaled Abira (41) ile cinayet şüphelisi M.B'nin 'dini nikahlı' olduğu ortaya çıktı.

Olay, 4 Ocak’ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Suriye asıllı Sümeyye Khaled Abira ile kız kardeşi Süheyla Özdaş’ı silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi.

Cinayet şüphelinin M.B'nin öldürülen kardeşlerden Sümeyye Khaled Abira’nın 'dini nikahlısı' olduğu ve birlikte yaşadıkları belirtildi. TIR şoförü olan M.B'nin Irak’a kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri biten cenazelerin, yakınları tarafından ülkelerinde toprağa verilmesi için girişimlerde bulundukları öğrenildi.