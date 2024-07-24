Mardin'de 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 motosiklet, Ensar Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan Halil İbrahim Ö. (26) ile Soner T. (26) ve diğer motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Halil İbrahim Ö. ile Soner T, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.