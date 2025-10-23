Giriş / Abone Ol
Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

  • 23.10.2025 23:08
  • Giriş: 23.10.2025 23:08
  • Güncelleme: 23.10.2025 23:12
Kaynak: AA
Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Artuklu-Nusaybin kara yolunun 13. kilometresinde Akarsu Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Nazmiye A. (48), Aslan A. (33), Nurcan A. (44), Bedirhan A. (22), Nurhan A. (40), Evin E. (45), Şeyma E. (7) yaralandı.

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

