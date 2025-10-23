Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Artuklu-Nusaybin kara yolunun 13. kilometresinde Akarsu Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Nazmiye A. (48), Aslan A. (33), Nurcan A. (44), Bedirhan A. (22), Nurhan A. (40), Evin E. (45), Şeyma E. (7) yaralandı.
Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.