Mardin'de 27 yaşındaki kadın yaşadığı evde ölü bulundu
Mardin'de Elif Çelik isimli hemşire, Artuklu'da yaşadığı evde ölü bulundu. Çelik'in geçen yıl görev yaptığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nden istifa ettikten sonra evlendiği; kısa süre sona da boşandığı ifade edildi.
Mardin'de çalıştığı hastaneden istifa eden, ardından evlenip boşanan elif Çelik, yaşadığı evde ölü bulundu.
Nusaybin Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yaparken geçen yıl ağustos ayında istifa eden Elif Çelik, Artuklu ilçe merkezine yerleşti.
Evlendikten kısa bir süre sonra eşinden de boşanan Elif Çelik’ten haber alamayan yakınları, 28 Mart’ta yaşadığı eve gitti.
Yakınları, Elif Çelik’i hareketsiz bulup durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞIRNAK'TA DEFNEDİLDİ
Elif Çelik’in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Çelik’in cenazesi, Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde defnedildi. Elif Çelik’in kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından netleşecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.