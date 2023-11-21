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Mardin'de 275 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 21.11.2023 13:50
  • Giriş: 21.11.2023 13:50
  • Güncelleme: 21.11.2023 13:50
Kaynak: DHA
Mardin'de 275 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama

Mardin'de polisin düzenlediği operasyonda 270 kilo 700 gram skunk ile 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince yapılan çalışmada, Mardin üzerinden büyükşehirlere uyuşturucu sevkiyatına hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

2 adrese yapılan baskında 7 şüpheli yakalanırken, aramalarda 270 kilo 700 gram skunk ile 4 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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