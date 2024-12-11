Mardin'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Mardin'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Irak, Sinjar olarak açıklanan 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 8.88 km olarak açıklandı.