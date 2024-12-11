Mardin'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mardin'de saat 05:07'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Mardin'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Irak, Sinjar olarak açıklanan 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 8.88 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin)
Tarih:2024-12-11
Saat:05:07:45 TSİ
Enlem:36.4675 N
Boylam:41.66944 E
Derinlik:15.44 km
Detay:https://t.co/iFfzhVUCzY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi