Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mardin'de saat 05:07'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 11.12.2024 06:11
  • Giriş: 11.12.2024 06:11
  • Güncelleme: 11.12.2024 06:13
Mardin'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Mardin'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Irak, Sinjar olarak açıklanan 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 8.88 km olarak açıklandı.

BirGün'e Abone Ol