Mardin'de 3 kişilik aile ölü bulundu: Evden silah çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ve kapıda zorlama olmadığı ortaya çıktı. Polis cinayet ihtimali üzerinde dururken, İl Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu.

Olay, dün 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde, baba 37 yaşındaki Mehmet Kaya, 33 yaşındaki Berna Kaya ve çocukları 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOCUK KANEPEDE, ANNE VE BABA ODANIN ORTASINDA BULUNDU

Olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi.

Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulunduğu olayda, cinayet ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu.

İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.