Mardin'de 4 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Nusaybin'e bağlı kırsal Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy sınırları içerisinde bulunan 4 bölge 30 temmuz itibarıyla 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Mardin'de kırsal 4 bölge 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Mardin Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Nusaybin'e bağlı kırsal Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahallelerindeki bölgelerin, 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Valiliğin açıklamasının tamamı şöyle:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin ili Nusaybin ilçesi Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerde 30 Temmuz (Dahil)-13 Ağustos 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; söz konusu yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."