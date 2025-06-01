Mardin'de 4 farklı noktada anız ve ekili alan yangını

MARDİN'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde 4 farklı noktada çıkan yangınlarda yüzlerce dönüm alan zarar gördü, saman ve sulama boruları yandı.

Yangınlar, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Akyazı, Üç Evler ve Akdoğan mahalleleri ile Mazıdağı ilçesi kırsal Şenyuva mahallelerinde bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Üç Evler Mahallesi'nde hasat sonrası toplanan samanlar da yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 noktadaki yangınlar söndürüldü.

Mazıdağı ilçesi kırsal Şenyuva Mahallesi’nde de arpa ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında arpa ekili arazilerin yanı sıra, toplanan saman ve sulama borularının zarar gördüğü öğrenildi. Yangınların çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)