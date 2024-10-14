Mardin'de 4 gün önce tutuklanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü

Mardin'de 4 gün önce tutuklanan İbrahim Boğurcu cezaevinde yaşamını yitirdi

MA'da yer alan habere göre, Kızıltepe'de 8 Ekim'de düzenlenen ev baskınlarında İbrahim Boğurcu isimli kişi gözaltına alındı.

Boğurcu, şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla 10 Ekim'de tutukkanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde götürüldü.

Cezaevinde kalp krizi geçirdiği iddia edilen Boğurcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tedavinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

Cezaevinde bir kez daha rahatsızlanan Boğurcu, dün tekrar hastaneye kaldırıldı. Boğurcu, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Boğurcu'nun cenazesi, dün ailesi tarafından cezaevinden alınarak ilçe merkezi mezarlığında defnedildi.