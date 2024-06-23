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Mardin'de 4 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü

Mardin'in Derik ile Kızıltepe ilçelerindeki 4 noktada çıkan anız yangınları, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 23.06.2024 14:19
  • Giriş: 23.06.2024 14:19
  • Güncelleme: 23.06.2024 14:19
Kaynak: DHA
Mardin'de 4 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü

Kızıltepe ilçesinde Mezopotamya ile Ersoylu mahalleleri ile kırsal Karataş Mahallesi, Derik ilçesinde de kırsal Çadırlı Mahallesi'nde, gece saatlerinde anız yangınları çıktı. 

Yangınlar, ihbarla bölgelere sevk edilen itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla söndürüldü. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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