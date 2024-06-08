Mardin'de 70 ton saman balyası yandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde tarlada istiflenen 70 ton saman balyası yandı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Höyüklü Mahallesi’ndeki bir tarlada istiflenen saman balyaları, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 70 ton saman balyasının yandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)