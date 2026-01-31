Mardin'de 7’nci kattan 'düşen' kadın hayatını kaybetti

Mardin'de bir binanın 7’nci katından 'düşen' Türkiye Tunç, yaşamını yitirdi.

Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde Türkiye Tunç (76), bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle beton zemine 'düştü'.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.