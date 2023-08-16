Mardin'de 80 küçükbaş hayvan arazide biriken suyu içtikten sonra öldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde 80 küçükbaş hayvan arazide biriken suyu içtikten sonra öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi'nde su birikintisinden su içen küçükbaş hayvanların ölmeye başladığını fark eden hayvan sahibi Ziver Akış, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen AFAD, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, çevrede önlem aldı.

Yapılan incelemede, 80 küçükbaş hayvanın öldü tespit edildi.

Akış, hayvanlarının sudan zehirlendiğini düşündüğünü söyledi.

Hayvanların kesin ölüm nedeni araştırılıyor.