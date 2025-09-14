Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 19:09
  • Giriş: 14.09.2025 19:09
  • Güncelleme: 14.09.2025 19:09
Kaynak: DHA
Mardin'de akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 4 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mardin-Şanlıurfa kara yolunda kırsal Sürekli Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle tartışan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Serdar S. (33), Behcet D. (66), Aytekin D. (21) ve Osman D. (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Serdar S.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)

BirGün'e Abone Ol