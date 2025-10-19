Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 19.10.2025 16:25
  • Giriş: 19.10.2025 16:25
  • Güncelleme: 19.10.2025 16:25
Kaynak: AA
Mardin'de akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde akaryakıt istasyonu merdivenlerine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 AAT 496 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarptı.

Kazada, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol