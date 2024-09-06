Mardin'de akrabalar arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 10 kişi yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 10 kişi yaralandı.

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

Kavgada, Fethullah Ç, Ufuk Ç, Sekip Ç, Abdulhamit Ç, Maruf Ç, Ali Rıza Ç, Hamdullah Ç, Nurullah Ç, Melek Ç. ve Ahmet Ç. yaralandı.

İhbar sonucu olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.