Mardin'de annesi ve eşi içerideyken kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi: İstanbul'da yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde Veysi B. (40), çıkan tartışmada annesi Atiye B. (60) ve eşi Necla B. (35) içerideyken yaşadıkları evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı. Necla B. balkondan atlayıp kurtulurken, vücudunda yanıklar oluşan Atiye B. ise ekiplerce kurtarılıp, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı. Veysi B., olayın ardından kaçtığı İstanbul’da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde Veysi B. (40), çıkan tartışmada annesi ve eşi içerideyken yaşadıkları evi ateşe verip, kapıyı kilitleyerek kaçtı.

Olay, 22 Haziran’da Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi B., henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada annesi Atiye B. ve eşi Necla B. içerideyken, evi ateşe verip, kapıyı kilitledikten sonra kaçtı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Necla B. evi saran alevlerden balkondan atlayarak kurtulurken, vücudundan yanıklar oluşan Atiye B. ise bölgeye gelen ekiplerin kapıyı kırmasıyla evden çıkarıldı. Atiye ve Necla B. ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Necla B.’nin ayağında ve kolunda kırıklar oluşurken, Atiye B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Veysi B.'nin İstanbul’a kaçtığı belirlendi. İstanbul Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Veysi B.’nin Avcılar bölgesinde bir adreste saklandığı tespit edildi. Adresi yakın takibe alınan Veysi B., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Veysi B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada hastanede tedavisi tamamlanan Necla B. taburcu edilirken, Atiye B.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.