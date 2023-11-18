Mardin'de aranan 1 kişi yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen narko alan uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 noktada, 221 personelin katılımıyla narko alan uygulaması yapıldığı bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce koordine dilen ve Çevik Kuvvet, TEM, Güvenlik Şube Müdürlüğü personellerinin de katıldığı uygulama kapsamında 301 araç, 40 metruk bina, 13 park ve 2 mezarlık kontrol edilirken 1051 kişi denetlendi.

Uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Aramalarda 1 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca yakalandı.