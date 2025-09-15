Mardin'de bir kadın, evli olduğu erkek tarafından bıçaklandı

Mardin'de bir kadın, evli olduğu erkek tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Nur Mahallesi'nde M.B. ile evli olduğu C.B. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından erkek M.B, C.B'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.