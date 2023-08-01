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Mardin'de bir kişi damdan inerken merdivenden düşüp, öldü

Ajans Haberleri
  • 01.08.2023 16:15
  • Giriş: 01.08.2023 16:15
  • Güncelleme: 01.08.2023 16:15
Kaynak: DHA
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Mardin'de bir kişi damdan inerken merdivenden düşüp, öldü

Mardin’in Artuklu ilçesinde damdan inerken merdivenden düşen Abdurrahim Erdem (68), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Artuklu’nun kırsal Yaylı Mahallesi’nde dün damda kurulu olan ve ‘taht’ diye tabir edilen yatakta uyuyan Abdurrahim Erdem, sabah inerken merdivenden düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Erdem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Abdurrahim Erdem’in cenazesi, Yaylı Mahallesi’nde toprağa verildi. 

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