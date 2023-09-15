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Mardin'de bir kişi silahlı kavgada ağabeyini öldürdü

Ajans Haberleri
  • 15.09.2023 16:21
  • Giriş: 15.09.2023 16:21
  • Güncelleme: 15.09.2023 16:21
Kaynak: AA
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Mardin'de bir kişi silahlı kavgada ağabeyini öldürdü

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada ağabey yaşamını yitirdi.

Kotek Mahallesi'nde F.Ç. (42) ile kardeşi O.Ç arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralanan F.Ç, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan O.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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