Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de bir kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Otopsi sonrası baba ve ağabey gözaltına alındı

Mardin'de 16 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Otopsisinde vücudunda darp izleri tespit edilen çocuğun babası ve ağabeyi gözaltına alındı.

Güncel
  • 12.03.2026 13:40
  • Giriş: 12.03.2026 13:40
  • Güncelleme: 12.03.2026 13:44
Kaynak: AA
Mardin'de bir kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu: Otopsi sonrası baba ve ağabey gözaltına alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde dün akşam Z.S'nin (16) silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİDE DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine

BABA VE AĞABEY GÖZALTINDA

Olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

A.S. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

BirGün'e Abone Ol