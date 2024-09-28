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Mardin'de bir otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı

Mardin'de uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel
  • 28.09.2024 14:27
  • Giriş: 28.09.2024 14:27
  • Güncelleme: 28.09.2024 14:29
Kaynak: AA
Mardin'de bir otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı
Fotoğraf: AA

Mardin'in Artuklu ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil, Kasımiye Medresesi mevkisinde uçuruma devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan V.İ. ile S.P. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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