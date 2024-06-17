Mardin'de bir polis, evli olduğu kadını ve çocuğunu katletti
Mardin'in Artuklu ilçesinde görevli H.Ş. isimli bir polis, evli olduğu M.Şyi ve oğlu K.H.Ş'yi silahla öldürdü.
Kaynak: AA
Mardin'de bir kadın ve oğlu, evli olduğu H.Ş. isimli polis tarafından öldürüldü.
Merkez Artuklu ilçesi polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis H.Ş. (31), hemşire M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.