Mardin'de bir polis, evli olduğu kadını ve çocuğunu katletti

Mardin'in Artuklu ilçesinde görevli H.Ş. isimli bir polis, evli olduğu M.Şyi ve oğlu K.H.Ş'yi silahla öldürdü.

Kadın 17.06.2024 10:02 Giriş: 17.06.2024 10:02

Güncelleme: 17.06.2024 10:10 Kaynak: AA

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