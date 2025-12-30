Mardin'de buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı

MARDİN’in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle’de Sanayi Sitesi karşısında meydana gelen ilk kazada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, seyir halindeyken buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Refüjdeki palmiye ağacına çarparak duran araçtaki sürücü hafif yaralandı.

İkinci kaza, Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi’nde yaşandı. Buzlanma nedeniyle kayan minibüs kaldırıma çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kızıltepe’de üçüncü kaza, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İki minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeni Yol Caddesi’nde ise buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 2 cipin karıştığı kazada hasar meydana geldi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)