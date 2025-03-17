Mardin'de cami inşaatında iskele çöktü: 2 işçi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çatalözü Mahallesi’nde devam eden cami inşaatının iskelesi çöktü. Çökme sonucu 8 metre yüksekte bulunan 2 işçi düştü. Hastaneye kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
Mardin'de cami inşaatının iskelesi çöktü, 8 metreden düşen 2 işçi ağır yaralandı.
Olay, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çatalözü Mahallesi’nde meydana geldi.
Cami inşaatında çalışan isimleri öğrenilmeyen 2 işçi, kubbenin ahşap iskelesinin çökmesiyle yaklaşık 8 metreden düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kalasların arasından çıkarılıp ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İşçilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıld