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Mardin'de çarpışan kamyonet ve otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mardin'de, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 09.08.2023 17:24
  • Giriş: 09.08.2023 17:24
  • Güncelleme: 09.08.2023 17:24
Kaynak: AA
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Mardin'de çarpışan kamyonet ve otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mahsum Kartal'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kızıltepe ilçesinin kırsal Kaynarca Mahallesi'nde, Musa Çakıl'ın idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Hadice ve Gülistam Çakıl yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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