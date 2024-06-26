Mardin'de çıkan yangınlar söndürüldü

Mardin'in Midyat ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan anız yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mardin'in Midyat ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan anız yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çavuşlu, Şenköy ve Acırlı mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Geniş alana yayılan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.