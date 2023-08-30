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Mardin'de ciple kamyonet çarpıştı; 5 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 30.08.2023 10:37
  • Giriş: 30.08.2023 10:37
  • Güncelleme: 30.08.2023 10:38
Kaynak: DHA
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Mardin'de ciple kamyonet çarpıştı; 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde İpek Mahallesi Akdoğan Caddesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 33 BTS 31 plakalı kamyonet ile 47 AAZ 518 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki Mizgin T.(28), İdris T.(32), Nuh B. (49), Vahap B.(50) ve Rasim B.(52) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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