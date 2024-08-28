Mardin'de çocuğa plastik kelepçeli işkence: Anne ve baba tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 yaşındaki çocuklarına işkence yapan yabancı uyruklu anne ve baba tutuklandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu H.A.'nın (35) 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu.

Dün akşam saatlerinde bölgeye gelen ekipler, H.A.’nın yaşadığı evde arama yaptı.

Mahallelinin elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.’ya linç girişiminde bulundu. H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan Suriye uyruklu H.A. (35) ile ismi öğrenilemeyen eşi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuk ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Mahallelilerden Behçet Kaymaz, çocuğun 2 aydır işkenceye maruz bırakıldığını belirterek, “Çocuğun babası Suriyeli ve madde bağımlısıdır. 2 ay önce bu eve geldiler. 2 aydır bu çocuğa işkence uyguluyorlar. Gözaltına alınan babasının karakolda işkence yaptığını itiraf ettiğini öğrendik. Kendi ağzıyla ‘ben çocuğuma işkence yapıyorum’ demiş. Dün arkadaşlarımla ileride oturuyorduk. Sonra mahalledeki çocuklar yanımıza gelerek, çocuğa işkence yapıldığını söylediler. Biz de hemen eve geldik, kapıyı açan olamayınca kapıyı kırıp içeri girdik. Çocuğu dışarı çıkardık, bitkin düşen çocuğa su ve yemek verdik. Sonra polis memurlarımıza haber verdik. Polis gelerek müdahale etti. Çocuğu hastaneye, anne ve babayı da karakola götürdüler. Hala gözaltındalar. Bizler bu çocuğun devlete teslim edilmesini istiyoruz. Anne ve babasının da büyük bir ceza almasını istiyoruz” dedi.