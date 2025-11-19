Mardin'de dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ortaköy Mahallesi'nde 06 CVG 874 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, H.A. (27), B.A. (51) ve S.A. (25) yaralandı.
Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan B.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.