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Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.03.2025 13:18
  • Giriş: 31.03.2025 13:18
  • Güncelleme: 31.03.2025 13:18
Kaynak: AA
Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Artuklu kara yolunun Yenikent Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Rüstem K. (38), Abdülkadir Y. (38), Sinan Ç. (30) ve Diyar Y. (29) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Rüstem K. hastanede müdahaleye kurtarılamadı.

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