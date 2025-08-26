Giriş / Abone Ol
  26.08.2025 11:04
  • Giriş: 26.08.2025 11:04
  • Güncelleme: 26.08.2025 11:04
Kaynak: AA
Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 TR 956 plakalı otomobil, gece saatlerinde İstasyon Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçtaki H.Y. (21), Y.E.Y. (20) ve M.A.O. (19) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

