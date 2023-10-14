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Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 23:58
  • Giriş: 14.10.2023 23:58
  • Güncelleme: 14.10.2023 23:58
Kaynak: AA
Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Artuklu-Nusaybin kara yolunun Tilkitepe mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BGM 508 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otomobildeki Fuat Z. (34), Emine Z. (32), Zine S. (27) ve isimleri öğrenilemeyen 2 yaşında bir çocuk ile 5 aylık bebek yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin ve Kızıltepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

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